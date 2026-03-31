Hombre ebrio es acusado de golpear a su pareja, a la Policía y al Ejército en Guatapé

Guatapé- Antioquia

En el área urbana de Guatapé, un hombre fue capturado por alteración al orden público, al parecer, debido a la ingesta de licor. Presuntamente agredió a su pareja sentimental, a un Intendente de la policía y a un soldado regular que atendieron la novedad debido al estado de exaltación en el que estaba el hombre.

Según el reporte de la policía de Antioquia, la comunidad alertó a las autoridades sobre un hombre de 27 años que estaba consumiendo bebidas embriagantes y comenzó una discusión con su pareja; al parecer, habría agredido a la dama, por lo que los uniformados intervinieron, pero cuando requirieron al detenido, este se tornó violento y los golpeó, por lo que fue necesario utilizar la fuerza legítima para reducirlo y capturarlo por el presunto delito de violencia contra servidor público.

Los dos funcionarios fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde fueron atendidos sin novedad grave.