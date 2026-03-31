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31 mar 2026 Actualizado 00:47

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Medellín

Hombre ebrio es acusado de golpear a su pareja, a la Policía y al Ejército en Guatapé

El hombre fue detenido por violencia contra servidor público en el área urbana de esa población del Oriente de Antioquia.

Capturado por agredir a la policía y al Ejército en Guatapé- foto policía Antioquia

Capturado por agredir a la policía y al Ejército en Guatapé- foto policía Antioquia

Capturado por agredir a la policía y al Ejército en Guatapé- foto policía Antioquia

Guatapé- Antioquia

En el área urbana de Guatapé, un hombre fue capturado por alteración al orden público, al parecer, debido a la ingesta de licor. Presuntamente agredió a su pareja sentimental, a un Intendente de la policía y a un soldado regular que atendieron la novedad debido al estado de exaltación en el que estaba el hombre.

Según el reporte de la policía de Antioquia, la comunidad alertó a las autoridades sobre un hombre de 27 años que estaba consumiendo bebidas embriagantes y comenzó una discusión con su pareja; al parecer, habría agredido a la dama, por lo que los uniformados intervinieron, pero cuando requirieron al detenido, este se tornó violento y los golpeó, por lo que fue necesario utilizar la fuerza legítima para reducirlo y capturarlo por el presunto delito de violencia contra servidor público.

Los dos funcionarios fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde fueron atendidos sin novedad grave.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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