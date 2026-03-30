Solo el 30 % de líderes en investigación son mujeres

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina apenas entre el 18 % y el 20 % de los cargos directivos de alto nivel son ocupados por mujeres, y en Colombia solo el 34 % de los puestos en juntas directivas tienen participación femenina.

Ante esta baja participación de las mujeres en posiciones de liderazgo durante los últimos dos años, el Colegio Las Pachas en Bogotá ha transformadola educación femenina con una visión de liderazgo y empoderamiento, buscando revertir estas cifras y garantizando que las futuras generaciones ocupen lugares protagónicos.

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, mediante la adquisición de confianza y competencias comunicativas desde las aulas, la educación puede empoderar a las mujeres y ofrecerles un espacio para aprender sobre el liderazgo y practicarlo, permitiéndoles así convertirse en futuras líderes.

Bajo la premisa del papel determinante de la educación femenina, evolucionó hacia un modelo pedagógico donde pensamiento crítico, la toma de decisiones y la construcción de un proyecto de vida con propósito son parte central del proceso educativo de cada estudiante.

“El enfoque está dirigido a entrenar para el liderazgo global, porque creemos en el poder de la educación femenina; por ello creamos un entorno diseñado para que cada estudiante sea protagonista y asuma posiciones como líder (situación que en escenarios mixtos suelen diluirse). Además, las dotamos con las herramientas necesarias para que descubran sus talentos y los potencien. En estos espacios, el bienestar y la gestión emocional son pilares para formar a las futuras CEO de multinacionales, astronautas, artistas destacadas, deportistas profesionales y a las mentes que liderarán la ciencia en Colombia y el mundo”, explica Gabriela Casanova Rangel, rectora del colegio.

El modelo trasciende la enseñanza tradicional para centrarse en el empoderamiento. Al fomentar habilidades como la negociación, la oratoria y el pensamiento crítico, la institución busca que sus estudiantes rompan el techo de cristal antes de llegar al mundo laboral.

Se trata de cultivar la seguridad necesaria para que las mujeres no solo aspiren a cargos de alta dirección o investigación, sino que se sientan plenamente capaces de liderarlos.

Si bien la formación en autonomía y empoderamiento comienza desde los primeros grados, el colegio establece un pilar fundamental a partir de séptimo grado, año en el que cada estudiante es guiada en el diseño de su trayectoria personal, académica y profesional.

A través del life counseling, las niñas identifican sus intereses y talentos, mientras construyen un plan estratégico para su futuro.

Este proceso se complementa con rutas especializadas para talentos de alto rendimiento artísticos, deportivos, científicos o de emprendimiento, y se articula con el college counseling, que prepara a las jóvenes para acceder a oportunidades nacionales e internacionales.

Un esfuerzo que ha dado como resultado una generación de alumnas que hoy destacan en escenarios globales como medallistas en diversas disciplinas deportivas, representantes en mundiales de robótica, estudiantes sobresalientes en matemáticas y jóvenes becadas en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.