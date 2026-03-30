Alcaldía de El Playón en Santander, envió orden de desalojo a la Defensa Civil de este municipio

Uno de los líderes de la Defensa Civil en el municipio de El Playón en Santander, Nilsson Ortega Lizarazo, denunció públicamente una orden de desalojo que, según afirma, pone en riesgo la operación del organismo de socorro en la región.

Nilsson Ortega, aseguró que la notificación fue emitida por el alcalde Luis Ambrosio Alarcón, estableciendo un plazo para abandonar el lugar. “Nos ha dirigido un documento, en el que da quince días hábiles para que se le entregue la sede de la Defensa Civil de este municipio”, afirmó.

Ortega, advirtió que esta decisión compromete la capacidad de respuesta ante emergencias y el trabajo que se realiza con la comunidad desde hace varias décadas.

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El líder de esta organización señaló que el inmueble ha sido construido y fortalecido durante años gracias al esfuerzo de los mismos voluntarios. “Nos entregaron un potrero y hoy en día gracias a nuestros voluntarios que levantaron esta institución, funciona para servirle a la comunidad. Incluso funcionarios que ya fallecieron”, resaltó.

Desde la Defensa Civil hicieron un llamado a la comunidad para respaldar a la entidad y evitar su traslado. Solicitaron la intervención de entidades como el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, con el fin de que revisen la decisión de la administración local.

“Que no nos dejen solos en esta lucha, necesitamos el apoyo de ustedes como comunidad”, expresó.

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El socorrista Nilsson Ortega, recordó que el terreno donde funciona actualmente la sede tiene un valor histórico para el municipio, ya que está relacionado con procesos posteriores a una tragedia ocurrida en 1979. Posteriormente, en 1984, los fundadores lograron consolidar allí la institución.

El vocero extendió la alerta a otros comités de la Defensa Civil en el país, indicando que este tipo de situaciones podría repetirse en diferentes territorios si no se toman medidas a tiempo.

“Esto puede pasar en sus municipios también, hay que empezar a luchar por lo que ya es patrimonio”, concluyó Ortega.

Hasta el momento desde la alcaldía de El Playón no se han pronunciado ante la situación y ante las voces de protesta de diferentes sectores de la comunidad.