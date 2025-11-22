Bogotá crea mesa metropolitana para revisar el pico y placa de los sábados y sus impactos

ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

Colombia

La Personería de Bogotá puso en marcha una mesa metropolitana de personerías con delegados de Fusagasugá, Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Subachoque. El punto de partida es la creciente preocupación ciudadana por el pico y placa de los sábados en Bogotá y los municipios vecinos.

El espacio tendrá carácter permanente y se propone abordar no solo esta restricción, sino otros asuntos que impactan la vida diaria y los derechos de quienes se movilizan entre la capital y la región.

Diálogo técnico con autoridades

La mesa acordó una estrategia de seguimiento a la medida y ofreció un canal de diálogo “técnico y sereno” a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías municipales. La idea es:

Revisar los impactos reales del pico y placa de los sábados.

Conocer los estudios que justifican la decisión.

Evaluar cómo afecta a quienes dependen de la movilidad regional para trabajar, estudiar o desplazarse por motivos de salud y familia.

Enfoque en derechos ciudadanos

Los personeros anunciaron que medirán los efectos de la restricción sobre derechos fundamentales y derechos humanos, especialmente:

Movilidad

Trabajo

Salud

Educación

Derechos de las familias que se desplazan entre Bogotá y la Sabana

Cuando se conozca el proyecto de acto administrativo, se instalará una mesa jurídica con expertos para hacer un análisis constitucional y definir la ruta de intervención de las personerías como agentes del Ministerio Público.

“Seguiré tendiendo puentes”

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, afirmó que el propósito es mantener una relación transparente entre instituciones y ciudadanía.

“Como personero de Bogotá, seguiré tendiendo puentes entre ciudadanía y autoridades. La meta es clara: decisiones de movilidad bien justificadas, dialogadas con la región y respetuosas de los derechos de las personas”, aseguró.