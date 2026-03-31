Capturan a alias ‘El Apóstol’ por terrorismo y extorsión tras atentado con granada en Kennedy

Las autoridades a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron mediante orden judicial a alias “El Apóstol”, presunto integrante de una estructura criminal, con injerencia en San José del Guaviare.

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La investigación, adelantada durante cuatro meses, inició tras la denuncia de un hombre que desde el 12 de julio de 2025 recibía llamadas y mensajes intimidatorios exigiendo el pago de 500 millones de pesos, bajo amenazas contra su vida, su familia y su patrimonio. Como resultado de estas presiones, la víctima realizó un pago aproximado de 14 millones de pesos.

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De acuerdo con información de las autoridades, el 30 de noviembre de 2025 el implicado habría lanzado una granada contra una vivienda en el sector de Mandalay, localidad de Kennedy, causando daños materiales en un hecho asociado a la extorsión.

Además, se estableció que obtenía información de sus víctimas mediante redes sociales y consultas ante la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de identificar bienes, familiares y rutinas. De igual forma, se evidenció que días antes del atentado se desplazó a San José del Guaviare, presuntamente para adquirir el artefacto explosivo.

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Tras su judicialización, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.