Capturan en Bogotá a alias ‘José’, hermano de ‘Iván Mordisco’: El tercero en 2026

Colombia

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó la captura en Bogotá de alias ‘José’, hermano de alias ‘Iván Mordisco’, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC, y el tercero capturado en 2026.

Con esta captura, ya son tres los hermanos de ‘Iván Mordisco’ detenidos por las autoridades: alias ‘Jota’, ‘Conejo’ y ahora ‘José’. A estos se suma la captura de alias ‘Mono Luis’, registrada en agosto de 2025, en medio de operaciones contra las redes de apoyo de ese grupo armado.

Por su parte, alias ‘José’, era requerido por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘José’ tendría un papel clave dentro de la estructura criminal de ‘Mordisco’ ya que presuntamente era el que coordinaba homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz.

Además, estaría vinculado con la administración de varios inmuebles en Cundinamarca, los cuales, según las autoridades, eran utilizados por la organización para planear actividades delictivas y ocultar a sus integrantes.

Las investigaciones también señalan que estos lugares habrían servido como centros logísticos de apoyo para la estructura de ‘Iván Mordisco’, desde donde se coordinaban acciones criminales en diferentes regiones del país.