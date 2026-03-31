Hombre ofreció llevar a una mujer desde Cajicá a Bogotá, pero la secuestró y la abusó: fue capturado

Fue capturado en Cajicá un hombre que sería responsable de los delitos de secuestro y actos sexuales violentos

En las últimas horas, el Gaula de la Policía capturó a un hombre de 52 años que en el año 2023 secuestró y abusó sexualmente de una mujer a la que ofreció llevar en su carro desde un establecimiento comercial en Cajicá hasta Bogotá, lugar en el que vivía la mujer.

En el desplazamiento hacia la capital del país, el hombre tomó otra ruta para aprovecharse de su vulnerabilidad. La mujer logró escapar y dar aviso a las autoridades. Desde que se hizo pública la historia, el hombre se encontraba oculto en zona rural del municipio de Villapinzón.

El operativo de los investigadores permitió ubicar e interceptar al individuo, materializando su captura en cumplimiento de orden judicial vigente. Es importante señalar que el capturado presenta antecedentes por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Además, el sujeto tiene medida de detención domiciliaria y una pena de 12 años. “Con este resultado, la Policía Nacional ratifica su ofensiva permanente contra los delitos que atentan contra la libertad y la integridad de los ciudadanos, enviando un mensaje claro: no hay lugar para la impunidad”, dice la Policía.

De igual manera, las autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas habilitadas. Es importante mencionar que la información ciudadana resulta fundamental para el desarrollo de estos resultados operativos.