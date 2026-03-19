Extranjero condenado por hurto en Bogotá fue capturado: estaba escondido en el barrio Santa Fe

En las últimas horas, fue capturado en Bogotá un extranjero que tiene una condena vigente en su contra por hurto agravado y calificado. El hombre, de 25 años, se escondía desde hace varias semanas en un hotel del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

Este sujeto tiene una condena vigente por hurto con arma de fuego, tras intimidar a una víctima con un revólver para robarle el celular, una cadena y otras pertenencias. El hecho ocurrió meses atrás en la avenida NQS con calle 67, en la localidad de Barrios Unidos.

Lea también: Capturan a presuntos responsables del homicidio de dos policías de tránsito en Cundinamarca

El hurto, por el que fue condenado, se registró en marzo de 2025. Ese día, fue capturado por la Policía en flagrancia, por lo que se pudo recuperar el celular de la víctima y se incautó un revólver calibre 38. De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al país hace más de cinco años.

El26 de noviembre de 2025 el Juzgado 97 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá lo condenó a 36 meses de prisión. Además, el hombre tiene diferentes procesos pendientes con la justicia por hechos cometidos desde 2021 por hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Este jueves, 19 de marzo, el hombre fue ubicado mientras dormía en una habitación de un hotel, en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Al lugar llegaron equipos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Migración Colombia - Regional Andina - Coordinación de Verificaciones y la Policía Nacional.

Por su parte, funcionarios de Migración Colombia realizaron la verificación de identidad. En el procedimiento le fue hallada un arma blanca tipo puñaleta de gran tamaño. El hombre fue trasladado a la sede de la Regional Andina de Migración para la revisión de su estatus migratorio en el país y, finalmente, puesto a disposición de la Policía Nacional.

Le puede interesar: Frustran millonario robo a vehículo de valores en Fontibón: había 4 mil millones de pesos

“Este resultado es producto del trabajo articulado entre las autoridades para ubicar y capturar a personas que representan un riesgo para la seguridad ciudadana. No vamos a permitir que quienes cometen delitos se oculten en la ciudad para evadir la justicia”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Tras su ubicación en este establecimiento del barrio Santa Fe, el ciudadano extranjero deberá cumplir la pena impuesta por la justicia colombiana.