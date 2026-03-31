Asesinado presidente de JAC de La Granja en Ituango, Antioquia
Fuentes de Caracol Radio señalaron que la víctima sería Alexander de Jesús Echavarría, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de La Granja y fiscal de Asocomunal (Asociación de Juntas de Acción Comunal).
Ituango, Antioquia
Autoridades confirmaron el asesinato de un líder social en el municipio de Ituango, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, al parecer a manos de grupos armados ilegales.
Fuentes de Caracol Radio señalaron que la víctima sería Alexander de Jesús Echavarría, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de La Granja y fiscal de Asocomunal (Asociación de Juntas de Acción Comunal).
Al parecer, el líder fue sacado de su vivienda en horas de la noche y fue encontrado hoy cerca del basurero del caserío de La Granja, corregimiento que ha sido fuertemente golpeado por la guerrilla y los grupos paramilitares, donde también se han cometido masacres en el pasado.
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La información fue confirmada por las autoridades y, actualmente, se está investigando para establecer quiénes serían los responsables de este lamentable hecho. La noticia continúa en desarrollo.