Artefactos explosivos fueron ubicados en campamento del Clan del Golfo tras operativo en El Bagre

El Bagre, Antioquia

En el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, se llevó a cabo un operativo por las fuerzas militares del departamento, específicamente por Tropas del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional donde se ubicó un campamento ilegal.

El operativo se realizó en la vereda San Cayetano, en el corregimiento de Puerto López mientras los soldados ejercían labores de registro y reconocimiento. Tras las operaciones en el territorio, fueron hallados varios artefactos de caracter explosivo.

El Batallón diagnosticó que estos artefactos pertenecían al grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, puntualmente, a la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario y su propósito era atentar contra la vida de la Fuerza Pública.

Adicional, estos explosivos representan, según las autoridades, un riesgo latente para las comunidades residentes y aledañas que transitan por la zona.

Este tipo de acciones ilegales fueron neutralizadas y continúan siendo un ejercicio de identficación clave para la inteligencia militar del departamento, quienes siguen comprometidos con la seguridad e integridad de la ciudadanía.

En palabras del Ejército Nacional, persisten las operaciones militares orientadas a combatir las acciones de los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.