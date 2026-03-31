Antioquia: Judicializan a once presuntos ladrones de elementos de antenas de telecomunicaciones

Capturados por el hurto de elementos de antes de telecomunicaciones

Valle de Aburrá

La fiscalía judicializó a once personas que integrarían una banda delincuencial dedicada al hurto de bases de antenas de telecomunicaciones en el Valle de Aburrá. Según la investigación, estas personas habrían participado en al menos 22 hechos delictivos.

Los capturados están acusados de los presuntos delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Pese a que no aceptaron los cargos, un juez envió a la cárcel a seis de ellos, desde donde deberán seguir afrontando el proceso judicial. Cuatro más tendrán detención domiciliaria.

Investigación

La fiscalía detalla que entre la banda las personas tenían diferentes roles como coordinadores, forzadores y conductores desde los lugares donde cometían los hurtos. Además, los elementos eran trasladados a lugares donde eran comercializados.

“La investigación estableció que estas personas, mediante el uso de herramientas como pulidoras, cizallas, mazos, almádanas, barras, entre otros elementos, al parecer, ingresaban de manera irregular a los lugares para hurtar baterías de litio y plomo, cables de cobre y plantas eléctricas”, manifestó la fiscalía.

Los judicializados son: Duban Estiben Saldarriaga Caro, Medardo de Jesús Jaramillo Álvarez, Juan David Echeverri Giraldo, Luis Alberto David Uribe, Sebastián Giraldo Atehortua, Guillermo José García Zabaleta, Hernan Dario Zapata López, Yeferson Hincapié Henao, Juan Calos Londoño González, Adrián Antonio Guisao Serna y Juan Diego Uribe Zapata.