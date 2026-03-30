Uzbekistán vence a Venezula, alarga su invicto y mete miedo a Colombia de cara al Mundial 2026. (Photo by Anvar Ilyasov/Getty Images) / Anvar Ilyasov

Uzbekistán continúa dando de qué hablar a nivel internacional. Este lunes 30 de marzo, el cuadro comandado por el histórico Fabio Cannavaro derrotó en los lanzamientos desde el punto penal (5-4) a Venezuela en el Milliy Stadioni y ganó el cuadrangular amistoso FIFA Series 2026.

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El conjunto que representa a la confederación asiática formó con su habitual línea de cinco defensores en el fondo, más adelante ubicó cuatro mediocampistas y dejó solo en punta al referente Eldor Shomurodov, quien venía de marcar en el pasado amistoso frente a Gabón.

Entretanto, el combinado venezolano formó con nómina mixta, aunque aparecieron algunas varias caras conocidas, como lo fueron el arquero Joel Contreras (exjugador de Águilas Doradas) y los defensores Jon Aramburu (Real Sociedad) y Nahuel Ferraresi (Botafogo).

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A lo largo del duelo, los uzbekos hicieron valer su localía en la ciudad de Tashkent e impusieron condiciones ante un cuadro sudamericano que basó su juego en el orden defensivo. Hubo un total de ocho remates, cinco de ellos directo a portería, del combinado asiático, mientras que su rival no logró rematar una sola vez al arco.

El partido terminó igualado 0-0, razón por la que se definió en los lanzamientos desde el punto penal, teniendo en cuenta que tocaba definir al campeón del torneo amistoso. Venezuela inició cobrando con su capitán Salomón Rondón, pero pagó caro el solitario fallo de Carlos Sosa y terminó cayendo por 5-4 en la tanda definitiva.

Uzbekistán alarga su invicto de cara al Mundial 2026

La Selección Uzbekistán llega en gran forma al Mundial 2026, teniendo en cuenta que suma seis partidos sin conocer la derrota con tres victorias y tres empates. Su última derrota data de octubre del 2025, cuando Uruguay le ganó 2-1 con anotaciones de Juan Sanabria y Facundo Torres.

Su próxima salida internacional será frente a Canadá el primero de junio en el Commonwealth Stadium de la ciudad de Edmonton, en suelo canadiense. Tras esto quedará lista para afrontar la Copa del Mundo, entendiendo que será rival de Colombia, Portugal y el ganador del repechaje en el Grupo K.

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