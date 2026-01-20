Estos son los movimientos bancarios del profesor Neill Cubides antes de desaparecer en Bogotá

Por ahora, son varias las preguntas que giran en torno al fallecimiento del docente de la Universidad del Externado Neill Felipe Cubides, quien había desaparecido desde el pasado fin de semana luego de salir de la Clínica del Country.

Sin embargo, el 16 de enero en horas de la madrugada y cuando Cubides ya llevaba varias horas desaparecido, se registraron varios movimientos de cuenta bancaria.

Los movimientos

Uno de los comprobantes deja ver cómo a la 1:25:41 a.m. se hizo una transacción de 2.000.000 millones de pesos. Minutos después, a la 1:26:27 a. m., hubo un movimiento por 4.000.000 de pesos. Finalmente, a la 1:51 a. m. figura una compra por 250 mil pesos.

Tres días después de estos movimientos y de varias horas de desaparecido, un hombre informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo que estaba siendo incinerado en zona rural de la localidad de Usme.

Por ahora, las autoridades lideradas por el CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos.