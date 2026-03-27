“Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia”: familia del docente Neill Cubides

Justicia

Los familiares del docente de la Universidad Externado de Colombia, Neill Cubides, quien fue secuestrado y asesinado en hechos ocurridos el pasado mes de enero, le pidieron a los jueces y a la Fiscalía General de la Nación que el crimen que les cambió la vida para siempre no quede en la impunidad.

“Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia, lo que debe empezar con la imposición de una medida de aseguramiento intramural a todas estas personas”, señalaron en un comunicado.

También indicaron que hay presiones sobre las autoridades para que los cuatro detenidos queden en libertad. “Hemos enfrentado el proceso judicial con entereza y hemos colaborado permanentemente con la Fiscalía, pero somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertad mientras se adelanta el proceso, poniendo en serio peligro a nuestra familia y a la comunidad en general”.

Más investigación

En el comunicado, los familiares pidieron que la investigación continúe y que no se quede con las capturas de cuatro personas, sino que avance en el esclarecimiento de los hechos, para que este horror que hoy viven no se repita.

“Sea esta también la oportunidad para pedir a la Fiscalía que este no sea el fin de la investigación, sino que se capture a todos los responsables, tanto a los autores materiales como a los determinadores del crimen”, señalaron.

Agregaron que “nadie se puede imaginar el dolor de estos hechos; nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones”.

Por eso, aseguraron que “no podemos permitir que estas personas sigan haciendo daño. No podemos permitir que otra familia sufra el horror de lo que nosotros estamos viviendo”.

También expresaron que “no podemos permitir que la delincuencia continúe ganando terreno ni que personas buenas y trabajadoras sigan siendo víctimas de individuos sin corazón, que destruyen emocionalmente a familias colombianas como la nuestra”.

¿Quiénes son los capturados?

Arnold Esteban Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’.

En las últimas horas, un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas y los procedimientos de allanamiento de los cuatro capturados por el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Cubides Ariza, en hechos ocurridos el pasado mes de enero.

La audiencia se cumplió de manera reservada y terminó en la madrugada de este jueves. Fueron legalizadas no solo las capturas realizadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, sino también la incautación de dos vehículos, tres celulares y una tarjeta de operación de vehículo de transporte público.

Las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron suspendidas y continuarán en las próximas horas.

Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputará a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.