Fundación San José reacciona a imputación de la Fiscalía a Juliana Guerrero y entrega información

EDUCACIÓN

La Fundación Universidad San José continúa siendo el centro de la polémica por el denominado “Cartel de los títulos”, que recientemente tuvo la imputación de la Fiscalía General de la Nación a Juliana Guerrero.

En un comunicado, esta universidad aseguró que esa imputación es el resultado de la contribución que han hecho con todas las autoridades del Estado.

“Respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de la Nación seguir actuando con la mayor diligencia posible en este caso. Así mismo, se tomarán las acciones internas pertinentes. Se espera que esta información siga contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades individuales frente a acciones que afectan de manera grave a los miembros de la comunidad universitaria", indicó la Universidad.

Le puede interesar: IDEAM prevé descenso de lluvias en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

En ese sentido, la Fundación San José reveló que hizo un proceso de auditoría interna con el propósito de realizar “una revisión minuciosa de sus procesos institucionales” orientada a identificar posibles irregularidades que pudieran haberse presentado al interior de la institución.

“El día de ayer, 9 de febrero del 2026, la U. San José realizó la entrega de los resultados y conclusiones preliminares de dicha auditoría a la Fiscalía General de la Nación, para que estos obren dentro del proceso que se adelanta, como resultado de las anomalías previamente detectadas y denunciadas por la propia institución”, indicó la Fundación.