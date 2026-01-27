Procuraduría avanza en investigación por caso Juliana Guerrero

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la Procuraduría avanza en la investigación disciplinaria relacionada con el caso de Juliana Guerrero y los presuntos títulos irregulares expedidos por la Fundación San José, un escándalo que ha generado dudas sobre la validez de los estudios de decenas de estudiantes y funcionarios públicos.

Durante una entrevista en 6AM, Eljach explicó que desde que se conocieron las primeras denuncias sobre la situación académica de Guerrero, la entidad abrió una indagación formal para verificar si los títulos fueron utilizados de manera irregular para nombramientos o posesiones en cargos públicos. A ese proceso, según indicó, se le han sumado nuevos hechos por “conexidad”, lo que amplía el alcance de la investigación.

“El proceso va bastante avanzado. No puedo anticipar decisiones para no prejuzgar, pero quien haya roto la legalidad de un procedimiento o se haya aprovechado de su posición en el Estado para adquirir un privilegio, tendrá que enfrentar el código disciplinario”, aseguró el procurador.

Eljach reconoció que el caso ha generado un fuerte daño reputacional a la institución educativa y ha afectado directamente a estudiantes que, sin tener responsabilidad, hoy ven cuestionados sus títulos. “Eso se llama daño reputacional y tiene amparo judicial. Hay personas que están pagando un costo injusto por una situación que debe esclarecerse con rigor”, sostuvo.