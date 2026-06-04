Gremio farmacéutico tiene 1.6 billones de pesos en cartera vencida y advierte riesgo para pacientes

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) presentó una nueva actualización de su estudio de cartera, elaborado junto con la firma Sectorial, que evidencia un agravamiento en la situación financiera del sistema de salud colombiano durante el primer trimestre de 2026.

Según el informe, la cartera total de las compañías afiliadas alcanzó los $4,42 billones a marzo de 2026. De ese monto, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, lo que representa un nivel de vencimiento del 37 %, reflejando crecientes dificultades para recuperar los recursos por medicamentos y tecnologías ya suministradas a los pacientes.

El estudio muestra que la cartera deteriorada con más de 121 días de mora pasó del 11,8 % en el trimestre anterior al 19,02 % en marzo de este año. Asimismo, la rotación de cartera se elevó a 204 días, frente a los 154 días registrados en marzo de 2025.

Si se incluye la cartera castigada, el indicador llega a 214 días.

Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las deudas, con el 62,3 % de la cartera total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales cerca de $1,1 billones están vencidos.

Además, el canal comercial incrementó su participación dentro de la actividad de la industria, pasando del 20,9 % en 2025 al 26,59 % en el primer trimestre de 2026.

Uno de los aspectos más preocupantes es el crecimiento de la cartera castigada, considerada de muy difícil recuperación. Su valor pasó de $47.400 millones en marzo de 2025 a $325.300 millones en marzo de 2026, mientras que su participación sobre la cartera total aumentó de 1,08 % a 7,36 %.

“Los indicadores de este trimestre confirman que seguimos ante un problema estructural de liquidez, y no corresponde a una coyuntura pasajera. Que la rotación de cartera llegue a 204 días y que la cartera deteriorada a más de 121 días casi se duplique en un trimestre muestra que el sistema tarda cada vez más en pagar lo que ya se entregó”, afirmó Alejandro Escobar, director de Sectorial.

El gremio advirtió que el deterioro financiero no solo afecta a los actores del sistema, sino que tiene consecuencias directas para los pacientes.

Cabe resaltar que el gremio señaló que los retrasos en los pagos pueden generar barreras para el acceso oportuno a medicamentos y poner en riesgo la continuidad de los tratamientos.

“El mayor compromiso es con los pacientes, que cada persona pueda continuar su tratamiento y acceder a tiempo a los medicamentos que necesita. Los números nos ayudan a dimensionar los retos del sistema, pero detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia”, aseguró Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO.