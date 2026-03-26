Juliana Guerrero fue imputada por la Fiscalía por la presunta expedición de títulos falsos

Juliana Guerrero fue imputada después de dos intentos por la Fiscalía General de la Nación.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios con la Fundación San José.

También fue imputado el exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por su presunta relación con la expedición y utilización de títulos falsos.

Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, el exdirectivo de la institución de educación superior, al parecer, se encargó de certificar que Guerrero había cumplido con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no era así.

“En realidad, no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía agregó que “para sustentar esta actuación habría consignado información falsa, como la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica. Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez, de manera manual, acreditó que todo estaba al día”.

Los diplomas

Juliana Guerrero | Foto: IG/ @jguerrero112 Ampliar Juliana Guerrero | Foto: IG/ @jguerrero112 Cerrar

De acuerdo con la fiscal del caso, Guerrero habría tenido pleno conocimiento de la irregularidad en la expedición de los diplomas por estudios que, al parecer, no cursó.

En medio del rastreo adelantado por los investigadores, se logró establecer que “el 1 de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”.

Por esto, el ente acusador advirtió que a Guerrero, de tan solo 23 años, “se le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo”.

Se declararon inocentes

Una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputó a Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público y a Guerrero Jiménez el delito de fraude procesal. Ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.