Fiscalía buscará imputar por tercera vez a Juliana Guerrero por títulos irregulares: Pedraza

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que la Fiscalía intentará por tercera vez imputar cargos a Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios vinculados a la Fundación San José.

La congresista también se refirió a la reciente decisión de la Fiscalía de retirar la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria que había sido radicada ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao desde el pasado 9 de febrero.

Pedraza calificó como “muy grave” la participación de Guerrero como delegada del presidente Gustavo Petro en la elección de rector de la Universidad Popular del Cesar. “Me parece que es muy grave (…) sin ella no hubiera habido los votos suficientes”, afirmó.

Además, recordó que se interpuso una acción popular para solicitar la salida de Guerrero del Consejo Superior del centro educativo. “Esto es la universidad pública del departamento del Cesar (…) profesores con títulos de maestría y doctorado que tienen que estar dirigidos por una persona que se sabe abiertamente que tiene títulos comprados”, señaló.

La representante calificó la situación como “realmente indignante”, al tratarse de una institución financiada con recursos públicos, y cuestionó además la presunta injerencia del representante Ape Cuello en decisiones internas de la universidad.

Sobre procesos judiciales en su contra, Pedraza indicó: “La Corte Suprema archivó esa denuncia (…) porque no encuentra méritos para seguir avanzando”, y agregó que existe un patrón para “judicializar el control político”.

Finalmente, defendió su postura frente al caso: “Soy defensora de la educación como un derecho fundamental (…) no es lo mismo comprar un título universitario a ver las clases”, y pidió a la Fiscalía avanzar en sanciones ejemplares para evitar que el caso quede “en pañitos de agua tibia”.