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30 mar 2026 Actualizado 12:12

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Bucaramanga

Semana Santa arranca con restricciones en la autopista por obras del tercer carril

Habrá paso a medio carril en ambos sentidos entre Mac Pollo y Aranzoque. Las autoridades piden a los conductores programar sus recorridos.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

La Semana Santa comienza con cambios en la movilidad sobre la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta por cuenta de las obras del tercer carril.

Entre este lunes y miércoles, los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre Mac Pollo y el puente peatonal de Aranzoque.

En este punto habrá reducción a medio carril en ambos sentidos, lo que podría generar demoras para quienes se movilizan por este corredor.

Contexto: Cierres nocturnos y restricciones vehiculares por obras del tercer carril en Floridablanca

El secretario de Infraestructura de Floridablanca, Gerson González, confirmó que las intervenciones se realizarán durante estos días y pidió precaución a los conductores.

“Durante la Semana Mayor vamos a estar trabajando en el sector comprendido entre Mac Pollo y Aranzoque, los días lunes, martes y miércoles. En este tramo se hará redistribución a medio carril en ambos sentidos”, explicó el funcionario.

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Añadió que las zonas de obra estarán señalizadas e insistió en el llamado a los usuarios de la vía para que conduzcan con prudencia mientras avanzan los trabajos.

Reabren retorno en La Turena

En medio de estas nuevas restricciones, también hay un cambio frente a lo anunciado previamente: el retorno ubicado en el sector de La Turena, frente al conjunto Abadías, ya está en funcionamiento.

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Según la administración municipal, las obras en este punto terminaron antes de lo previsto, por lo que el tránsito en sentido Floridablanca – Floridablanca quedó habilitado sin restricciones.

Las autoridades reiteran que estas intervenciones hacen parte del avance del proyecto del tercer carril y buscan mejorar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga.

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