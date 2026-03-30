Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 30 de marzo de 2026: Leve baja en inicio de semana

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.668,89 pesos (COP) para este lunes 30 de marzo de 2026. Teniendo variaciones en el mercado cambiario de inicio de la ultima semana de marzo.

Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 27 de marzo, cuando el precio también se situó en los 3.675,29 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, 30 de marzo?

Estos son los valores que se manejan hoy 30 de marzo en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,610 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

: 3,610 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Medellín : 3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cali : 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,650 pesos por compra y 3,680 pesos por venta.

: 3,650 pesos por compra y 3,680 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Evidenciando que las única ciudad del país que tuvo variación en el precio de compra y venta del dólar fue Medellín y Cúcuta, con respecto al cierre de la semana anterior, 27 de marzo, donde Bogotá, Medellín y Cúcuta fueron las ciudades que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

También los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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