Precio del dólar en Venezuela para HOY 27 de marzo según BCV: La divisa cierra la semana al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación a las monedas extranjeras para el día de HOY viernes 27 de marzo, en donde se continúa presentando un ligero incremento en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

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Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY viernes 27 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 468,51450000 bolívares hasta el viernes 27 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta el día de HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 541,19046924 bolívares

541,19046924 bolívares Yuan chino: 67,81907270 bolívares

67,81907270 bolívares Lira turca: 10,56231006 bolívares

10,56231006 bolívares Rublo ruso: 5,68654569 bolívares

¿Cuál es el precio que manejan las casas de cambio en Venezuela para este viernes 27 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante el día de HOY 27 de marzo.

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El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada del día de HOY, viernes 27 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 494,1784 para compra - 499,7733 para venta

494,1784 para compra - 499,7733 para venta Banco Mercantil: 501,3438 para compra - 582,6010 para venta

501,3438 para compra - 582,6010 para venta Banesco Banco Universal: 503,5752 para compra - 485,9756 para venta

503,5752 para compra - 485,9756 para venta BBVA Provincial: 477,9159 para compra - 493,1270 para venta

477,9159 para compra - 493,1270 para venta Banco Activo: 461,5120 para compra - 466,6013 para venta

461,5120 para compra - 466,6013 para venta Otras instituciones: 488,3366 para compra - 524,1229 para venta

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan un nuevo aumento con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 466,60140000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas extranjeras, dado que el precio al alza de la divisa internacional en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta.