Horarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y más para Semana Santa 2026: No habrá servicio estos días. Getty Images

En Colombia, la llegada de Semana Santa marca el primer feriado extendido en el calendario laboral. Durante estas fechas, diferentes entidades suspenden o reducen el flujo habitual de sus servicios atendiendo la exigencia legal de brindarle descanso a sus trabajadores.

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Los bancos no son la excepción a esta medida y se acogen también a los festivos oficiales establecidos legalmente para Semana Santa en Colombia.

Al estar muchas personas en medio de viajes, actividades familiares o culturales, es importante conocer cuáles son los días en los que no estarán disponibles los servicios para así tener cualquier trámite listo y evitar sorpresas.

¿Qué días no trabajan los bancos en Semana Santa?

Algunas de las entidades bancarias más populares del país, como Bancolombia, Banco de Bogotá y más, han comenzado a publicar los horarios que tendrán durante Semana Santa 2026 en sus sucursales físicas en Colombia.

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Así las cosas, los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles primero de abril, los bancos en Colombia atenderán en sus horarios habituales, que generalmente son entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de lunes a viernes, con algunas oficinas ofreciendo jornadas extendidas hasta las 6 u 8 de la noche.

De esta manera, atendiendo a los dos festivos oficiales de Semana Santa, los bancos en Colombia no atenderán el próximo jueves 2 y el viernes 3 de abril de 2026.

La restricción irá hasta el próximo sábado 4 de abril, cuando las sucursales de los bancos que atiendan ese día tendrán su jornada habitual, mientras que el lunes 6 de abril se normalizarán los horarios en todo el país.

¿Qué servicios seguirán funcionando?

Banco de Bogotá anunció que los usuarios podrán seguir utilizando el Jueves y Viernes Santo todos los servicios digitales que ofrece la ‘app’ Banca Móvil, entre ellos la realización de movimientos entre sus diferentes productos financieros, así como desde y hacia otras entidades.

Asimismo, la Banca Virtual, los cajeros automáticos y demás servicios como transferencias, cambios de clave y pagos seguirán funcionando de manera ininterrumpida.

De la misma forma, Bancolombia recordó a sus usuarios que sus canales digitales también permanecerán activos en los festivos de Semana Santa, como es el caso de la app Mi Bancolombia, cajeros y también los corresponsales bancarios (según el horario de cada comercio).