Horarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y más para Semana Santa 2026: No habrá servicio estos días
Las entidades bancarias dieron a conocer cuáles son los días festivos de Semana Santa en los que habrá receso de actividades en sus sedes físicas en todo el país.
En Colombia, la llegada de Semana Santa marca el primer feriado extendido en el calendario laboral. Durante estas fechas, diferentes entidades suspenden o reducen el flujo habitual de sus servicios atendiendo la exigencia legal de brindarle descanso a sus trabajadores.
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Los bancos no son la excepción a esta medida y se acogen también a los festivos oficiales establecidos legalmente para Semana Santa en Colombia.
Al estar muchas personas en medio de viajes, actividades familiares o culturales, es importante conocer cuáles son los días en los que no estarán disponibles los servicios para así tener cualquier trámite listo y evitar sorpresas.
¿Qué días no trabajan los bancos en Semana Santa?
Algunas de las entidades bancarias más populares del país, como Bancolombia, Banco de Bogotá y más, han comenzado a publicar los horarios que tendrán durante Semana Santa 2026 en sus sucursales físicas en Colombia.
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Así las cosas, los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles primero de abril, los bancos en Colombia atenderán en sus horarios habituales, que generalmente son entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de lunes a viernes, con algunas oficinas ofreciendo jornadas extendidas hasta las 6 u 8 de la noche.
De esta manera, atendiendo a los dos festivos oficiales de Semana Santa, los bancos en Colombia no atenderán el próximo jueves 2 y el viernes 3 de abril de 2026.
La restricción irá hasta el próximo sábado 4 de abril, cuando las sucursales de los bancos que atiendan ese día tendrán su jornada habitual, mientras que el lunes 6 de abril se normalizarán los horarios en todo el país.
¿Qué servicios seguirán funcionando?
Banco de Bogotá anunció que los usuarios podrán seguir utilizando el Jueves y Viernes Santo todos los servicios digitales que ofrece la ‘app’ Banca Móvil, entre ellos la realización de movimientos entre sus diferentes productos financieros, así como desde y hacia otras entidades.
Asimismo, la Banca Virtual, los cajeros automáticos y demás servicios como transferencias, cambios de clave y pagos seguirán funcionando de manera ininterrumpida.
De la misma forma, Bancolombia recordó a sus usuarios que sus canales digitales también permanecerán activos en los festivos de Semana Santa, como es el caso de la app Mi Bancolombia, cajeros y también los corresponsales bancarios (según el horario de cada comercio).