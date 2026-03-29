Semana Santa 2026: estos son los horarios de atención que tendrán los SuperCADE Bogotá
Conozca los trámites que podrá hacer durante los días de Semana Santa en Bogotá y los horarios en los que funcionarán los SuperCADE.
Durante la Semana Santa de 2026, los puntos de atención presencial de la Red SuperCADE en Bogotá tendrán algunos ajustes en sus horarios para facilitar la planeación de los ciudadanos. Conozca aquí los detalles de los cambios y planifique sus trámites con tiempo.
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De acuerdo con información oficial, la atención en los SuperCADE operará con normalidad hasta el miércoles santo, es decir, los usuarios podrán acercarse en los horarios habituales para realizar sus trámites y servicios.
Para el sábado 4 de abril no habrá atención presencial en los puntos SuperCADE. Sin embargo, la ciudadanía podrá seguir accediendo a los servicios a través de los canales virtuales y telefónicos, que estarán habilitados durante ese día.
¿Cómo pagar los impuestos distritales durante la Semana Santa?
En Caracol Radio le explicamos cómo puede hacer para pagar los diferentes impuestos distritales durante la semana santa.
Para pagar el impuesto Predial 2026 por cuotas, puede seguir estos pasos:
- Ingrese al sitio web: www.haciendabogota.gov.co
Vaya a la opción ‘Oficina Virtual’ y digite usuario y contraseña
Marque “No soy un robot”, inicie sesión e ingrese como Contribuyente
- Genere su declaración
Elija Declaraciones y Generar declaración
Revise el valor del impuesto, seleccione Calcular y confirme con Ok
- Firme su declaración
Si es persona natural, active Solo firmar
Si es persona jurídica, de clic en Firmar y Agregar (el representante legal debe ingresar a su Oficina Virtual como Agente Autorizado) seleccione Ver y luego Firmar.
- Active el pago por cuotas
De clic en SPAC y luego Aceptar
El sistema mostrará: las 4 fechas de pago y valor a pagar
- Presente y pague
Finalice con Presentar declaración, se descargará el documento en formato PDF.
Para realizar el pago, ingrese a Consultas → Obligaciones pendientes → Predial
Descargue el cupón y pague:
En línea por Botón PSE o Presencial en bancos autorizados
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Estas son las fechas en las que se deben realizar los pagos de las respectivas cuotas:
- Primera cuota: 5 de junio.
- Segunda cuota: 14 de agosto.
- Tercera cuota: 2 de octubre.
- Cuarta cuota: 4 de diciembre.
Se recomienda a los ciudadanos programar sus diligencias con anticipación y hacer uso de las plataformas digitales disponibles para evitar desplazamientos innecesarios durante los días festivos.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...