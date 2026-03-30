No están listas las firmas para la ampliación de la Autopista Norte

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que pese a que hace dos meses se aprobó la licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte, a la fecha no se tienen las firmas del concesionario para iniciar las obras.

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“Solo falta la firma del acta de inicio por parte del concesionario Accesos Norte 2 para el arranque de las obras. El acta, que tiene plazo máximo contractual para firmarse antes del 31 de marzo, aún NO se ha firmado. Faltando 24 horas para cumplirse dicho plazo, es necesario advertir esta grave situación”, alertó Rey.

El mandatario departamental aseguró que no se pueden dilatar los tiempos de este obra.

“Este es un proyecto estratégico para el mejoramiento de la movilidad y el fortalecimiento de la competitividad de Cundinamarca y Bogotá. No podemos seguir dilatando los tiempos de inicio del proyecto, que no admite más aplazamientos. Es necesario que el concesionario responda por qué no ha firmado el acta y qué va pasar con el cronograma de esta obra, que tendrá una duración de mínimo 4 años”, añadió.

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Este proyecto tiene aprobado los estudios y diseños, cierre financiero, gestión predial adelantada para las primeras unidades funcionales y cuenta también con el cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.