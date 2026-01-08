Gobernador de Cundinamarca celebra aval ambiental para la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

Tras conocerse la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el gobernador Jorge Emilio Rey celebró el aval otorgado al proyecto Accesos Norte Fase II, una iniciativa liderada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que permitirá ampliar la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.

De acuerdo con el mandatario departamental, la obra beneficiará a más de seis millones de personas, generará más de 30.000 empleos directos e indirectos y permitirá reducir hasta en 45 minutos los tiempos de desplazamiento, especialmente para quienes se movilizan diariamente entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.

El Gobernador subrayó que se trata de una intervención clave para enfrentar la congestión histórica del corredor norte, uno de los principales accesos a la capital, y para mejorar la competitividad y calidad de vida en la región.

#CUNDINAMARCA | El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey), celebró la aprobación de la licencia ambiental por parte de la ANLA para el proyecto Accesos Norte Fase II, una obra liderada por el Ministerio de Transporte y la ANI.



¿En qué consiste el proyecto de ampliación?

El proyecto, cuya inversión asciende a 1,8 billones de pesos, contempla la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, con la construcción de cinco y seis carriles por sentido, además de un carril exclusivo para el sistema TransMilenio.

Tiene como objetivo el desarrollo del mejoramiento, rehabilitación, construcción, ampliación, operación y mantenimiento de ambas calzadas de la Autopista Norte (Av. Paseo de los libertadores), desde la Calle 191 hasta la Calle 245.

Así mismo, el proyecto de ampliación incluye el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas.

También, se encuentra el mejoramiento de los 3carriles actuales con sus respectivos ajustes de rasante y mejoramiento de obras hidráulicas.Se aclara que la ampliación de los carriles se dará en el área que actualmente ocupa el separador central de la Autopista Norte.

Esta infraestructura permitirá una mejor integración entre el transporte público masivo y el tráfico mixto, facilitando los desplazamientos hacia y desde Bogotá, así como la conexión con municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá.

Aval ambiental y proceso técnico

La ANLA informó que la licencia ambiental fue otorgada tras un proceso de evaluación “técnico, autónomo y ajustado a la normatividad ambiental vigente”, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de obras de gran escala.

Con la expedición del acto administrativo, la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. queda habilitada para iniciar las obras, una vez se complete el proceso de notificación a los interesados, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La autoridad ambiental indicó que la decisión se adoptó “en ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental del orden nacional, garantizando los debidos procesos, los tiempos establecidos y el respeto por el marco legal”.

Participación ciudadana y control ambiental

Uno de los elementos destacados por la ANLA fue la participación ciudadana durante el trámite de licenciamiento. Según la entidad, se desarrollaron espacios como la Audiencia Pública Ambiental, en la que participaron más de 2.000 personas, entre organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y comunidades aledañas al proyecto.

Durante estos encuentros se recogieron observaciones e inquietudes relacionadas con los impactos ambientales, la movilidad y el entorno urbano, las cuales fueron evaluadas dentro del análisis técnico.

Protección de los humedales Torca–Guaymaral

La licencia ambiental incluye obligaciones específicas para la protección de los humedales Torca–Guaymaral, reconocidos como ecosistemas estratégicos y declarados sitio Ramsar de importancia internacional en 2018.

La ANLA recordó que esta declaratoria compromete al Estado colombiano a garantizar su conservación, por lo que el proyecto deberá cumplir medidas estrictas de manejo ambiental, mitigación y seguimiento durante su ejecución.

La entidad reiteró que ejercerá labores permanentes de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas.

Articulación con otros proyectos estratégicos

El gobernador Rey enfatizó que Accesos Norte Fase II se integrará con otros proyectos clave para la movilidad regional, como el Tren de Zipaquirá, la Conexión Troncal de los Andes, la doble calzada Suba–Cota y una nueva concesión del corredor Devisab.

Según explicó, el objetivo es consolidar un sistema regional de movilidad que responda al crecimiento urbano y demográfico de la Sabana, mejore la conectividad y fortalezca el desarrollo económico del departamento.

¿Cuáles son los próximos pasos?

La ANLA precisó que el acto administrativo que otorga la licencia ambiental se encuentra actualmente en proceso de notificación al solicitante y a los terceros intervinientes. Una vez surtido este trámite, la concesionaria podrá avanzar con el inicio de las obras.

Con esta decisión, el gobernador de Cundinamarca considera que se abre una etapa clave para ejecutar una de las obras más relevantes en materia de infraestructura vial en el centro del país.