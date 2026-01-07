ANLA otorga licencia ambiental al proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

BOGOTÁ

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, entre las calles 191 y 245.

De acuerdo con la entidad, la autorización es el resultado de “un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente”, adelantado en el marco de sus funciones como autoridad ambiental del orden nacional.

“La decisión se tomó a través de una rigurosa evaluación ambiental en la cual se brindaron todas las garantías legales, los debidos procesos y respetando los tiempos establecidos del licenciamiento ambiental”.

Uno de los aspectos centrales del trámite fue la participación ciudadana

Según la autoridad ambiental, este componente se desarrolló mediante espacios de diálogo como la Audiencia Pública Ambiental.

“Donde participaron más de 2.000 personas, de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y comunidad aledaña al proyecto”, quienes expusieron inquietudes, observaciones y propuestas.

Humedales Torca - Guaymaral

La licencia ambiental incluye obligaciones específicas para la protección de los humedales Torca–Guaymaral, los cuales están reconocidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional.

En este sentido, la ANLA recordó que estos ecosistemas están amparados por la Convención Ramsar, una decisión presidencial adoptada en 2018 y que compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral”.

Vale la pena resaltar que esta decisión que permite a la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. iniciar las obras.

¿En qué consiste el proyecto de ampliación?

El proyecto “Accesos Norte Fase II” tiene como objetivo el desarrollo del mejoramiento, rehabilitación, construcción, ampliación, operación y mantenimiento de ambas calzadas de la Autopista Norte (Av. Paseo de los libertadores), desde la Calle 191 hasta la Calle 245 con una longitud aproximada de 5.8 km cada calzada.

Actualmente la Autopista Norte cuenta con 3 carriles en cada calzada y dentro del alcance del proyecto se estima llegar a 5 o 6 carriles para cada calzada, donde uno de ellos será de uso exclusivo del transporte masivo.

Así mismo, el proyecto de ampliación incluye el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas.

También, se encuentra el mejoramiento de los 3 carriles actuales con sus respectivos ajustes de rasante y mejoramiento de obras hidráulicas. Se aclara que la ampliación de los carriles se dará en el área que actualmente ocupa el separador central de la Autopista Norte.