ANI pidió al concesionario iniciar obras de la ampliación de la Autopista Norte en marzo

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó al concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S. suscribió el acta de inicio de la fase de construcción de la ampliación de la Autopista Norte, una importante vía que conecta Bogotá con el norte del país.

“Informamos que se encuentran dadas todas las condiciones para que el concesionario durante este mes de marzo de 2026 suscriba el acta de inicio de construcción del proyecto”, aseguró Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI.

La agencia toma esta decisión luego de que se cumplieran todas las verificaciones técnicas, jurídicas, financieras, prediales, ambientales y sociales.

¿Comenzarán las obras en marzo?

Caracol Radio investigó y fuentes le confirmaron que la concesión encargada continúa evaluando las condiciones y requerimientos establecidos en la licencia ambiental, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 7 de enero, por lo que todavía no tienen una fecha exacta de inicio.

¿Qué más hace falta para iniciar obras?

La licencia ambiental es un documento de aproximadamente 500 páginas, las cuales debían ser leídas detenidamente por parte de los expertos de la concesión ya que detallaban los requerimientos del proyecto.

La concesión tenía un tiempo de un mes, es decir hasta febrero, para tomar la decisión de objetar los requisitos para realizar el proyecto o no, y decidieron no objetar nada de lo escrito.

Una vez la concesión aprobó también los planteamientos de la ANLA, tienen hasta tres meses, según lo consultado por Caracol Radio, para presentar un plan trabajo en el que se evidencie cómo se van a cumplir esos requisitos ambientales.

Es decir que la Ruta Bogotá Norte tiene hasta mayo de 2026 para presentarle el plan de trabajo de ANLA y una vez la autoridad ambiental de el visto bueno, una vez más, se procederá a la construcción de la nueva Autopista Norte

¿Cuáles son los requisitos de la ANLA?

La licencia ambiental según la ANLA, se desarrolló teniendo en cuenta la opinión de más de 2.000 personas de organizaciones sociales, usuarios de la vía, habitantes del sector, entre otros.

De ahí que, el documento como tal tenga cerca de 500 páginas.

Uno de los puntos más importantes es la protección de los humedales Torca–Guaymaral, que se encuentran sobre toda la Autopista Norte y que están reconocidos como ecosistemas estratégicos internacionales.

En ese sentido, la concesión hasta el momento estaría ejecutando el plan de trabajo que responda a todas las obligaciones que dispuso la ANLA para la ampliación del corredor, y todavía le quedarían en principio 2 meses más.

Luego de presentar el plan de trabajo, la ANLA analiza el documento y se espera que para segundo semestre de 2026 inicien finalmente las obras.