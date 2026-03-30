Con limpieza y sensibilización renuevan tradicional punto de encuentro en el centro de Medellín

Medellín

Desde diferentes frentes la alcaldía de Medellín se encuentra trabajando en la recuperación, renovación y restauración de diferentes espacios en el centro de Medellín, con la principal intención de darle una nueva cara a todos esos espacios de encuentro tradicionales en la capital antioqueña.

Es por esto que uno de los puntos de mayor afluencia y comercio en la ciudad como lo es el corredor Maturín, en el sector Guayaquil, recibió de forma integral por medio de la estrategia Sembrando limpieza con amor, barrido, lavado, recolección de residuos, mejora de jardineras y retiro de publicidad no autorizada, siendo cerca de 300 metros cuadrados los intervenidos, algo que contribuye a fortalecer la percepción de seguridad, el mejoramiento del entorno y la apropiación del espacio público en esta zona comercialmente estratégica para la ciudad.

La sensibilización a la ciudadanía y comerciantes del sector cumplió un papel importante a lo largo de esta jornada de recuperación; más de 200 personas, entre comerciantes, peatones, conductores y vendedores informales, fueron informados sobre el respeto por las normas de movilidad, el uso adecuado de los entornos peatonales y la corresponsabilidad en el cuidado de las vías y espacios públicos.

Con la estrategia Mi Metro Cuadrado, y a través de campañas socioeducativas como “Hay formas de ayudar”, la administración distrital impulsa y promueve cambios de comportamiento sostenibles, e invita a la gente a ser parte de la transformación del corazón histórico y comercial de la ciudad.