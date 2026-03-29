Fuertes lluvias dejan afectaciones en San Antonio de Prado, Medellín

Medellín, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este sábado en Medellín dejaron varias afectaciones en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde se reportaron crecientes súbitas, escorrentías y daños en viviendas.

De acuerdo con el director del DAGRD, Carlos Quintero, el sector más afectado fue la vereda La Verde, donde la escorrentía generada por las precipitaciones impactó algunas viviendas.

“Luego de las fuertes precipitaciones que tuvimos en la tarde en el distrito de Medellín, el corregimiento de San Antonio de Prado tuvo las mayores afectaciones en la vereda La Verde, donde la escorrentía afectó unas viviendas”, explicó el funcionario.

En ese mismo sector, una creciente arrastró un vehículo que posteriormente fue recuperado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Las lluvias también generaron emergencias en el sector de Naranjitos, donde el aumento del caudal de una quebrada afectó algunas viviendas, situación que fue controlada inicialmente por la comunidad.

Adicionalmente, en el sector de El Salado se reportó una pérdida de banca en una vía, que fue atendida con maquinaria para restablecer la movilidad.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando las afectaciones caso por caso y reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.