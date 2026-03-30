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30 mar 2026 Actualizado 16:01

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Medellín

La Alcaldía apuesta por la sensibilización social para prevenir la mendicidad en Semana Santa

Con la campaña “Hay Otras Formas de Ayudar”, la Alcaldía de Medellín busca prevenir la mendicidad, mediante espacios de sensibilización y jornadas pedagógicas.

La Alcaldía apuesta por la sensibilización social para prevenir la mendicidad en Semana Santa Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía apuesta por la sensibilización social para prevenir la mendicidad en Semana Santa Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía apuesta por la sensibilización social para prevenir la mendicidad en Semana Santa Foto: Alcaldía de Medellín
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Más de 14.700 personas han sido sensibilizadas sobre las prácticas que perpetúan la mendicidad en la ciudad, bajo la campaña “Hay Otras Formas de Ayudar”.

Con estas diferentes actividades, la Alcaldía de Medellín busca orientar a la ciudadanía sobre las prácticas de ayuda responsable, evitando la entrega de obsequios, dinero y con alternativas de una atención más efectiva y digna.

301 niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad, han sido atendidos integralmente. Asimismo, la estrategia se articula con las rutas de atención de la ciudad, que incluyen acompañamiento psicosocial, acceso a programas sociales dirigidos a la población adulta riesgo o en situación de calle o el restablecimiento de derechos en casos de explotación infantil.

“Los invitamos a que no den limosna, en Medellín tenemos otras formas de ayudar. Para las niñas, niños y adolescentes, estar en calle es una forma de vulneración que se perpetúa al estar en condiciones de mendicidad“, explicó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

Más información

Los ciudadanos pueden reportar casos de explotación infantil o situaciones de emergencia social a través de la línea 123 Social. De esta manera, para conocer más sobre la campaña y las alternativas de ayuda, se puede consultar: https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-inclusion-social-y-familia/otrasformas-de-ayudar/

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