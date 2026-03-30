En Urabá incautaron cuatro toneladas de cocaína camufladas en snacks con destino al Reino Unido

Urabá, Antioquia

En el Puerto de Urabá la Policía Nacional incautó cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína que tenía como destino final el puerto de London Gateway, en Reino Unido.

La droga estaba oculta en más de 334 cajas de exportación de snacks y fue detectada gracias a labores de inspección y análisis de imágenes de escáner realizadas por unidades especializadas en puertos y aeropuertos. En total, las autoridades hallaron más de 4.000 panelas, cada una con un peso aproximado de un kilogramo.

Otros detalles

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento, que presuntamente pertenecería al Clan del Golfo, tendría un valor superior a los 155 millones de dólares en mercados internacionales y su incautación evitó la distribución de más de 10 millones de dosis.

“La sustancia estupefaciente presentaba tres tipos de marquilla, lo que evidenciaría la participación de al menos tres organizaciones criminales diferentes. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanzamos en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables”, detalló el brigadier general, William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.

Las autoridades señalaron que continuarán, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables del envío de la cocaína a través de los contenedores en el Urabá antioqueño.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la línea antidrogas 167 para combatir el narcotráfico.