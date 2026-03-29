Carder Ordenó Cierre de Pista de Ciclomontañismo en Pereira; Santiago Botero Pide Reconsiderar

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, ordenó el cierre de la pista de ciclomontañismo ubicada junto al Parque Metropolitano del Café en Pereira, alegando daños al ecosistema del sector. La medida generó una inmediata reacción de la comunidad deportiva y del campeón mundial Santiago Botero, quien le pidió al director de la entidad reconsiderar la decisión.

“No creo que se vaya a afectar, y sí con las restricciones propias de no dejar entrar motos, de no dejar entrar bicicletas eléctricas, etc. Pero sí preservar ese lugar y ese sitio que yo creo que es importante para nuestra juventud en un momento donde en las grandes ciudades, sabemos que hay otras actividades que no son las más convenientes para ellos y el deporte es esa herramienta que los saca de esos entornos a veces nocivos.”

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La CARDER sostiene que las prácticas de ciclismo extremo en esa zona están afectando la fauna, la flora y la conectividad de los bosques urbanos de la ciudad. Según la entidad, el deporte debe practicarse en los escenarios adecuados y bajo la normativa ambiental vigente.

El exdeportista aseguró que el lugar lleva más de 20 años en funcionamiento y nunca ha generado problemas. Botero pidió que, en lugar del cierre, se establezcan normas claras.

“Es un parque que presenta todas las condiciones para que los jóvenes practiquen ciclomontañismo y caminatas en convivencia con la fauna y la vegetación. No hay muchos espacios así en el país”, señaló Botero, quien también recordó que el deporte es una herramienta clave para alejar a los jóvenes de entornos nocivos.

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Por ahora la pista permanece cerrada. La comunidad deportiva espera una respuesta de la Carder y no descarta buscar nuevos espacios de diálogo para llegar a un acuerdo que proteja tanto el medio ambiente como una tradición deportiva de dos décadas en la capital risaraldense.