Inició juicio contra el papá de Greeicy Rendón por secuestro y tortura: Fiscalía tiene 33 pruebas

Rionegro, Antioquia

Luego de los fallos condenatorios contra cinco escoltas de la familia de la artista Greeicy Rendón, por secuestro y tortura, inició el juicio contra su padre, Luis Alberto Rendón.

El caso se remonta a 2023, cuando dos mayordomos fueron acusados del robo de una caja fuerte con una millonaria cifra de dinero en una finca de Rionegro, en el Oriente de Antioquia. Según la investigación, Rendón habría entregado a las víctimas a sus escoltas para que, mediante torturas, las obligaran a confesar el supuesto hurto.

En el escrito de acusación revelado por Noticias Telemedellín, se dio a conocer que para sustentar la acusación contra el padre de la cantante, la Fiscalía General de la Nación presentó un total de 33 pruebas: 18 documentales, 11 testimoniales y 4 informes periciales. Con este material, el ente investigador busca demostrar que el procesado tenía conocimiento de los malos tratos a los que serían sometidos los trabajadores.

“Actuó dolosamente por cuanto sabía y conocía que estaban reteniendo e infligiendo dolores físicos y sufrimientos a dos trabajadores de la construcción que estaban laborando para ellos”, manifestó el fiscal en la audiencia.

Otros datos de la investigación

Rendón fue imputado por los delitos de tortura y secuestro agravado y ahora la Fiscalía General de la Nación busca comprobar su responsabilidad como coautor de los actos violentos.

Según el fallo, una de las víctimas, un hombre de 61 años, fue llevada a la habitación del mayordomo, donde recibió puñetazos y golpes con un martillo y con la cacha de una pistola.

El otro trabajador también fue agredido físicamente. Los escoltas lo golpearon, lo arrojaron al piso y le introdujeron una manguera por la boca para intentar ahogarlo con agua, para forzarlo a confesar.

Por estos hechos, Armel Ospina, Brandon Cruz, Gélder Cárdenas, Geovanny Hernández y Kevin Sánchez, escoltas de la familia Rendón, fueron sentenciados a 12 años de prisión.

Las víctimas han pedido además que en el proceso sea vinculada la madre de la cantante, Lucy Ceballos, quien habría estado presente en el momento en que los trabajadores de la finca fueran agredidos.