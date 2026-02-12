12 años de prisión para los escoltas de Greeicy Rendón por torturar a trabajadores en Rionegro

Rionegro, Antioquia

Un juez especializado de Antioquia condenó a 12 años de prisión a cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón, tras hallarlos responsables del delito de tortura contra dos trabajadores del predio por presuntamente hurtar una caja fuerte con una millonaria cifra de dinero el 8 de mayo de 2023, en una finca ubicada en la vereda La Convención, en Rionegro, oriente antioqueño.

Los sentenciados son Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro.

La decisión se sustenta en las denuncias de dos trabajadores del predio, Francisco Lenis y Elder Ruiz, quienes aseguraron haber sido retenidos ilegalmente, amarrados, golpeados y sometidos a torturas por orden del papá de Greeicy Rendón.

Según el fallo, una de las víctimas, un hombre de 61 años, fue llevada a la habitación del mayordomo, donde recibió puñetazos y golpes con un martillo y con la cacha de una pistola.

El otro trabajador también fue agredido físicamente. Los escoltas lo golpearon, lo arrojaron al piso y le introdujeron una manguera por la boca para intentar ahogarlo con agua, para forzarlo a confesar, en un acto que la Fiscalía calificó como tortura.

Los ataques se extendieron hasta aproximadamente la 1:00 p.m., cuando uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron en flagrancia a los implicados.

Otros detalles

Por estos mismos hechos, la Fiscalía imputó en calidad de determinador a Luis Alberto Rendón, padre de la artista de reggaetón.

La sentencia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por lo que el fallo de primera instancia será revisado en segunda instancia.