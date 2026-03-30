Estas son las nuevas reglas para que pueda cancelar el plan del celular o del internet de su casa

Estas son las nuevas reglas para poder cancelar el plan del celular o del internet de la casa. Foto de referencia: Getty Images / Xavier Lorenzo

Muchas veces cancelar diferentes planes de telefonía móvil o de servicio de internet para el hogar se convierte en un dolor de cabeza por muchas trabas o dificultades que se presentan en el proceso.

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Es por esta razón que, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171 de 2026, donde se indica un nuevo cambio normativo cuyo propósito es fortalecer los derechos de los usuarios en el sector de telecomunicaciones.

El nuevo marco regulatorio incluye cambios en la cancelación de contratos, la claridad de la facturación y las condiciones de competencia entre proveedores de servicios fijos y móviles, en respuesta a las transformaciones recientes del mercado, incluidas las integraciones empresariales, como la potencial fusión entre Tigo y Movistar.

¿Cuáles son los cambios?

Sin filas y rápido:

Uno de los cambios que indica esta resolución es la eliminación de barreras para que los usuarios puedan cancelar sus contratos. A partir de la entrada en vigor de la norma, los operadores estarán obligados a habilitar un canal digital exclusivo y automático, para la recepción y procesamiento de solicitudes de terminación de contratos.

Estos cambios deben garantizar que el procedimiento se haga de “forma rápida y sin pasos innecesarios”, sin largas llamadas, filas ni obstáculos. La gestión, además, debe poder en cualquier día de la semana y a cualquier momento.

Para operadores pequeños (menos de 30.000 usuarios), se permitirá usar correo electrónico como canal de cancelación.

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Facturas:

Con esta nueva norma, las facturas deberán desglosar el costo de cada servicio (móvil y fijo). Se incluirán subtotales claros por tipo de servicio y además, los operadores deberán ofrecer comparadores de planes en sus páginas web.

Lo anterior con el fin de hacer que las facturas sean mucho más claras y especifiquen muchas dudas que tienen los usuarios al revisar qué es lo que están pagando.

Competencia entre operadores:

La normativa prohibirá a los operadores con red móvil y que ofrezcan paquetes fijos-móviles, orientar su publicidad de manera exclusiva a clientes de operadores móviles virtuales (OMV) o a empresas que no dispongan de ofertas convergentes.

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¿Cuándo empezarán a regir los cambios?

La implementación se realizará de forma gradual durante el 2026, aquí le contamos las fechas para que las tenga en cuenta:

1 de mayo: nuevas reglas sobre promociones y ofertas.

nuevas reglas sobre promociones y ofertas. 1 de julio: facturación detallada obligatoria.

facturación detallada obligatoria. 1 de septiembre: cambios en portabilidad.

cambios en portabilidad. 1 de octubre: canal digital de cancelación (operadores móviles).

canal digital de cancelación (operadores móviles). 1 de diciembre: canal digital para operadores de servicios fijos.

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