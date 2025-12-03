DAVIbank, el nuevo banco del grupo Davivienda: todo sobre sus servicios, clientes y cómo funcionará

A comienzo de 2025, la Junta Directiva del Banco de la República aprobó una estrategia de integración regional mediante la constitución de la holding Davivienda Group. Esto permitió incorporar Scotiabank Colpatria en Colombia y otros países de la región.

Tras la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, la fusión se concretó, y Scotiabank Colpatria dejó de operar con ese nombre. Su operación ahora funciona bajo el nombre DAVIbank.

Según explicó la entidad, DAVIbank está destinado a los antiguos clientes de Scotiabank Colpatria. También está abierto a nuevos usuarios que busquen cuentas de ahorro, créditos, tarjetas y otros productos financieros ofrecidos por la entidad. Para quienes ya eran clientes, no será necesario hacer trámites adicionales, pues las cuentas, créditos, tarjetas y demás productos seguirán activos, sin interrupciones.

DAVIbank afirma que, para todos los efectos legales, es la entidad responsable de esos productos y servicios, y que su plataforma — ahora con nuevo nombre — reemplaza la operación anterior de Scotiabank Colpatria.

DAVIbank contará con una red extensa, con cerca de 600 sucursales, más de 70.000 corresponsales bancarios y miles de cajeros automáticos. Además de servicios integrados de atención al cliente, depósitos, pagos, gestión de crédito y ahorro, todo con la infraestructura combinada del grupo.

Qué ofrece DAVIbank: productos, tarjetas, cuentas, créditos, inversiones

De acuerdo con la página oficial de DAVIbank, este servicio llega con una oferta robusta para diferentes perfiles, personas naturales, PYMES, empresas e inversionistas. Entre sus principales productos y servicios están:

Cuentas de ahorro e inversión:

Incluyendo una modalidad con rentabilidad atractiva: 8 % efectivo anual para los “bolsillos” de ahorro.

Tarjetas:

Nueva tarjeta débito 100% digital, activable desde la aplicación móvil, con funciones modernas: pagos QR, acceso a wallets, retiros incluso sin tarjeta, uso internacional, etc.

Portafolio de tarjetas de crédito con beneficios diferenciados: descuentos en comercios aliados, e incluso acceso — con acompañante — a más de 1.200 salas VIP en aeropuertos del mundo.

Créditos:

Créditos hipotecarios, personales y demás opciones de financiamiento, con la intención de acompañar distintas etapas de vida de los usuarios.

Empresas y PYMES:

Nuevos esquemas de leasing y renting, opciones diseñadas para adquisición de activos productivos, expansión empresarial, etc.

Llaves y app móvil de DAVIbank

La operación digital estará respaldada por la nueva DAVIbank App, una aplicación móvil desde donde los usuarios podrán: crear cuentas, abrir CDs, solicitar tarjetas de crédito, hacer transferencias, pagar servicios, recargar celular, retirar sin tarjeta, usar QR, activar billeteras digitales, etc. Las llamadas “llaves” (por ejemplo, asociados a número de celular) permiten transferencias fáciles y gratuitas entre usuarios, lo que facilita operaciones rápidas sin necesidad de conocer datos largos.