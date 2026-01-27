Esta es la palabra que nunca debe decir en una llamada telefónica para evitar fraudes y estafas. Getty Images

A lo largo del tiempo, las estafas telefónicas se han convertido en uno de los métodos más directos que tienen los criminales para engañar a las personas incautas, bien sea a través de engaños, llamadas extorsivas o, más recientemente, valiéndose de los avances tecnológicos para robar identidades.

Así las cosas, cada vez son más comunes los casos en los que personas inescrupulosas asumen la identidad de una supuesta entidad bancaria, convenciendo a las personas para que entreguen información personal y datos básicos que a la larga se pueden convertir en el acceso para cometer delitos y vaciar cuentas bancarias.

¿Cómo funciona la estafa del “sí”?

Según organismos especializados en ciberseguridad como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, de España, hay varias maneras en las que los ciberdelincuentes se aprovechan de las personas incautas, desde el preciso instante en el que se contesta una llamada fraudulenta.

Una de las situaciones más comunes que reseñan las autoridades es cuando la persona contesta las llamadas diciendo “sí”. En estas circunstancias, a un delincuente le basta con estar grabando la llamada para haber obtenido, en esos primeros segundos, una llave muy valiosa hacia sus datos personales y financieros.

Con tener una grabación de la voz del usuario diciendo “sí”, un estafador podría aprovechar para validar la adquisición de algún servicio no deseado e incluso validar transacciones en las entidades bancarias de la víctima.

Incibe explica que, en casos en los que las personas no contestan directamente con la fórmula “sí”, los timadores utilizan preguntas en apariencia inofensivas para lograr una respuesta afirmativa, por ejemplo: “¿Está de acuerdo con recibir actualizaciones de nuestro servicio?”, menciona TVE.

¿Qué hacer si contestó “sí” en una llamada sospechosa?

La primera recomendación para evitar caer en este tipo de estafas es simplemente utilizar diferentes formas para contestar las llamadas telefónicas, evitando decididamente utilizar el “¿sí?“.

En caso de haberse enfrentado a la situación de haber contestado de esta manera o haber respondido afirmativamente a alguna pregunta en medio de una llamada de origen desconocido, el primer paso es precisamente verificar el remitente.

Para ello, lo más conveniente es revisar los números de contacto utilizados por la compañía a través de los canales oficiales de comunicación. Según Incibe, vale la pena guardar toda la información relacionada con la llamada, incluso, si es posible, una grabación de la misma; este material podría servir para interponer una denuncia en caso de ser necesario.

Finalmente, resultará fundamental estar muy atento a cualquier mínimo reporte en las cuentas bancarias o de otros servicios que podrían haberse visto afectados para reaccionar de inmediato y bloquear cualquier servicio que presente anomalías.