La Superintendencia de Industria investiga a Tigo, Claro, Movistar y WOM

La Superintendencia de Industria y Comercio comenzó en firma una investigación en contra de Tigo, Claro, Movistar y WOM por presuntas prácticas indebidas en el proceso de reposición de SIM Cards.

La entidad logró detectar que los cuatro operadores de telefonía móvil habrían permitido el intercambio no autorizado por el titular de su SIM Card, práctica conocida como SIM Swapping.

La Superintendencia reveló que entre las presuntas fallas detectadas se encuentran no implementar herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios, al momento de realizar el proceso de reposición de la SIM Card.

Así mismo, no realizaron controles periódicos que garantizaran la efectividad de los procesos de seguridad, a pesar de haber conocido posibles vulneraciones en la actividad de reposición y no ofrecer respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones ejecutadas, en las que no se habría autorizado previamente el procedimiento por parte de los titulares.

La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos no admiten recurso alguno, al ser actos de trámite, y las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Empresas que, de comprobarse las conductas investigadas, podrán verse expuestas a multas de hasta 15.000 SMLMV para cada una de ellas.