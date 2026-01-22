¿Qué hacer con las llamadas de spam? Expertos recomiendan contestar y esta es la razón para hacerlo. Getty Images

A cualquier hora del día, en los momentos más inesperados e inadecuados, es posible recibir una llamada comercial no deseada. Esa es la realidad de los usuarios de telefonía celular en Colombia que, sin importar planes y operadores, se ven enfrentados por igual a este flagelo contemporáneo.

Aunque en el país existe una regulación amparada en la ley “Dejen de fregar”, para evitar este tipo de molestias, lo cierto es que muchas compañías se valen de prácticas ambiguas para justificar el interés en sus productos y muchos terminan en bases de datos no autorizadas sin darse cuenta.

Ahora bien, pese a que muchos optan por no contestar a números desconocidos o incluso bloquearlos, las llamadas siguen encontrando el camino; es por ello que varios expertos recomiendan contestarlas en ciertos casos; conozca a continuación por qué.

¿Cómo se regulan las llamadas de spam en Colombia?

En Colombia, la Ley 2300 de 2023, más conocida como “Dejen de fregar”, estableció la creación de un Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

La plataforma del RNE está activa desde abril de 2024 y está pensada para que los usuarios en todo el país puedan excluirse de los canales de comunicación (mensajes de texto, llamadas o aplicaciones web) comerciales de las empresas, bien sea en las líneas de teléfonos móviles o en correos electrónicos.

Según el Ministerio de las TIC, las empresas “están obligadas a consultar el RNE para evitar contactar a los consumidores que se encuentren registrados en él”. La CRC, además, señala que, en caso de que las personas sean contactadas pese a su registro, podrán denunciar el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

¿Por qué se recomienda contestar las llamadas de spam?

Pese al marco legal de la ley colombiana y el Registro de Números Excluidos, las llamadas de spam siguen siendo un dolor de cabeza para numerosos usuarios de telefonía en el país que no se explican cómo detener estas llamadas.

En ese sentido, la posición de varios expertos apunta a una solución inesperada, puesto que contestar las llamadas puede ser, en ciertas ocasiones, más beneficioso que simplemente rechazarlas o ignorarlas.

De acuerdo con el diario español El Economista, la clave está en tener una respuesta rápida, directa y concisa para dejar en claro su posición frente a la empresa que está haciendo la llamada.

La recomendación principal, en ese orden de ideas, es contestar “no me interesa y deseo que eliminen mi número de su base de datos”. Así la compañía se verá obligada a atender la solicitud, so pena de incurrir en sanciones por parte de organismos como la SIC.

Otra recomendación fundamental es nunca contestar diciendo “¿Sí?“, dado que algunos estafadores graban la voz de las personas para luego cometer robos e ilícitos.

