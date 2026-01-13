Colombia es último país en el ranking de uso de 5G en América Latina

El despliegue y uso de la tecnología 5G en América Latina avanza de manera desigual, según un estudio de Ookla, empresa internacional especializada en medición y análisis de conectividad y creadora de la plataforma Speedtest.

El informe, basado en datos recopilados entre julio y septiembre de 2025, comparó el desempeño de las redes móviles en la región y su adopción efectiva por parte de los usuarios.

De acuerdo con Speedtest Intelligence, la unidad de análisis de Ookla, Puerto Rico (88,1 %) y Uruguay (50,1 %) lideraron la disponibilidad de 5G en la región, entendida como el porcentaje de usuarios que permanecieron conectados a este tipo de red la mayor parte del tiempo. Brasil (38,5 %), Perú (29,7 %) y Chile (26,3 %) registraron niveles intermedios, mientras que varios países se ubicaron por debajo del 15%.

En ese contexto regional, Colombia ocupó el último lugar del grupo analizado, con una disponibilidad de 5G de apenas 1,6%, por debajo de países como Argentina y Venezuela. El estudio señaló que, aunque existen servicios comerciales activos, el acceso efectivo de los usuarios a redes 5G sigue siendo limitado frente a otros mercados latinoamericanos.

En términos de desempeño, el informe también ubicó a Colombia en el puesto 85 entre 103 países en el ranking global de velocidad móvil, lo que reflejó un rezago frente a naciones de la región que cuentan con asignaciones de espectro más amplias y despliegues más consolidados. Brasil, por ejemplo, se posicionó como el país con mayores velocidades 5G en América Latina.

Ookla indicó que sus mediciones se basaron en millones de pruebas realizadas por usuarios reales y son utilizadas por operadores y reguladores para evaluar el estado de las redes móviles y fijas, así como para identificar brechas de conectividad y oportunidades de mejora.

