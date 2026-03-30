David Alonso podría dar el salto a MotoGP en 2027: ya lo busca reconocido equipo. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El piloto colombiano David Alonso podria dar el salto al MotoGP, máxima categoría del motociclismo, tras haber disputado dos temporadas en el Moto2. El joven de 19 años es seguido de cerca por uno de los equipos más importantes de la competición y la idea sería ficharlo para el año 2026.

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Según información del Diario AS, Alonso estaría muy cerca de firmar con Honda, uno de los equipos más ganadores e importantes del MotoGP. La idea es juntar al deportista nacional junto con Fabio Quartararo, contratación de renombre para lo que viene.

La situación del colombiano es tal, que, según se reportó, él mismo tuvo la posibilidad de decidir el equipo que quisiera y se decantó por los japoneses.

Con esta pareja de ensueño a punto de concretarse, el objetivo ahora pasa por despachar a los pilotos Joan Mir y Luca Marini para dejar los cupos disponibles e iniciar con ello todos los preparativos de cara a un 2026 que pinta sumamente ilusionante.

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¿Cómo le ha ido a David Alonso en el Moto2 2026?

Luego de haber sido campeón del Moto3 en 2024 y cumplir con un año positivo de adaptación en el Moto2 2025, David Alonso afronta su segunda temporada con el CFMoto Aspar Team. En Tailandia no pudo competir, en Brasil ocupó la quinta casilla y ahora en Estados Unidos fue cuarto, tras haber perdido la ‘pole position’ por una infracción al reglamento.

En cuanto a la clasificación de pilotos, Alonso es séptimo con 24 puntos.

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