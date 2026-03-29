Así terminaron los colombianos en el final de la Vuelta a Cataluña

La Vuelta a Cataluña llegó a su final con una etapa intensa y llena de sorpresas. La más grande, su ganador, el australiano del NSN Cycling Team, Brady Gilmore que en la llegada masiva al sprint venció a Dorian Godon y a Remco Evenepoel.

El corredor hace parte del equipo del exfutbolista Andrés Iniesta que estuvo presente en la última fracción acompañando a su escuadra y le tocó celebrar el triunfo inesperado de su ciclista en la meta en la ciudad de Barcelona.

Fueron 95.1 kilómetros de mucha intensidad, especialmente cuando comenzaron los ascensos en el circuito del Alt de Montjuic que se subió en siete ocasiones. Remco Evenepoel hizo una gran etapa y se mantuvo entre los mejores del día, pero en el embalaje no le alcanzó.

Al final, la general se mantuvo y el podio final terminó con el gran ganador de la competencia, el danés Jonas Vingegaard, seguido por el francés Lenny Martínez del Bahrain y por el alemán Florian Lipowitz, del Red Bull Bora-Hansgrohe.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación de la Vuelta a Cataluña?

El mejor colombiano en la clasificación general fue Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious tuvo que acompañar y cuidar a Lenny Martínez para que mantuviera sin riesgo el segundo lugar de la competencia.

Al final, Buitrago terminó en el puesto 11 a 6 minutos y 15 segundos de Vingegaard. Iván Ramiro Sosa del Kern Pharma se ubicó en el puesto 34 a 20 minutos y once segundos.

Por su parte, los ciclistas del Movistar Nairo Quintana y Einer Rubio, que fueron gregarios de Cian Uijtdebroeks, fueron 42 y 52, respectivamente a más de 27 y 34 minutos.

Finalmente, el joven Samuel Flórez del Modern Adventure Pro Cycling quedó en el puesto 119 a una hora, 19 minutos y 24 segundos.