Verstappen cuestionó a Montoya y encendió la polémica en F1: “Dice muchas tonterías”

El ambiente en la Fórmula 1 volvió a calentarse luego de las declaraciones cruzadas entre Max Verstappen y Juan Pablo Montoya. El tetracampeón del mundo respondió de manera contundente a las críticas que había realizado el colombiano semanas atrás, cuando insinuó que la FIA debería tomar medidas contra el neerlandés por sus constantes cuestionamientos al reglamento y a la dirección actual de la categoría.

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Verstappen, quien recientemente volvió a expresar su inconformidad con la reglamentación que llegará en 2026 y el peso que tendrá la parte eléctrica de los motores, dejó claro que no le afectan los comentarios externos. El piloto de Red Bull Racing aseguró que no entiende las críticas de Montoya y cuestionó incluso el espacio que algunas personas tienen dentro del paddock.

“No sé cuál es su problema. No me interesan en absoluto las personas que dicen tantas tonterías”, afirmó el neerlandés en declaraciones recogidas por el periodista Erik Van Haren para De Telegraaf. Además, añadió: “Lo único que no entiendo es que la dirección de la Fórmula 1 pague a gente así”.

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El campeón del mundo también insinuó que algunas opiniones buscan únicamente generar polémica para mantenerse relevantes mediáticamente. “Creo que es un caso de: ‘Si digo algo diferente a los demás, entonces soy relevante’”, comentó.

A pesar de la controversia, Verstappen aseguró que intenta mantenerse alejado de cualquier entorno negativo que pueda afectar su rendimiento dentro y fuera de las pistas. “Yo vivo mi vida y no dejo que me influya”, expresó.

Las declaraciones llegan en un momento clave para el neerlandés, quien recientemente confirmó que continuará en la Fórmula 1 y descartó la posibilidad de tomarse un año sabático. Sin embargo, todavía persisten dudas sobre su futuro a largo plazo con Red Bull.

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Finalmente, Verstappen dejó una última reflexión sobre cómo maneja las relaciones dentro del paddock y las personas que considera negativas. “Cuando he terminado con alguien, realmente he terminado con esa persona. Si alguien no hace más que soltar tonterías y tiene motivos negativos, lo veo enseguida”, sentenció el piloto neerlandés.