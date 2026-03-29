David Alonso tuvo una espectacular remontada en el Gran Premio de Austin de Moto2

David Alonso durante la carrera del Gran Premio de Austin. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El piloto colombiano David Alonso logró reponerse a la dura sanción que recibió este sábado, tras haber ganado la Pole Position en el Gran Premio de Austin y luego, por un problema en los neumáticos, ser enviado hasta la casilla 17 para la grilla de partida.

Tanto la organización de la Moto2 como su equipo, el Aspar Team, notificaron que los tiempos alcanzados por Alonso durante la Q2 fueron invalidados, dado que la presión de su neumático trasero estaba por debajo de lo reglamentario.

Ya en la carrera, David Alonso demostró que se encontraba cómodo en el Circuito de las Américas, escalando 13 posiciones hasta cruzar la línea de meta en cuarta posición, terminando incluso por delante de su compañero, el español Daniel Holgado, que finalizó la carrera en el puesto 16.

El australiano Senna Agius se quedó con la victoria, completando el podio el italiano Celestino Vietti y el español Izan Guevara.

¿Cómo está la clasificación?

Luego de los resultados de este domingo, la disputa por el campeonato mundial de Moto2 se encuentra bastante pareja, estando al frente el español Manuel González con 39.5 puntos, seguido de sus compatriotas Izan Guevara y Daniel Holgado, con 36 y 33 puntos, respectivamente.

David Alonso, luego de su cuarto puesto en Austin, completa 24 puntos, ubicándose en el séptimo lugar de la clasificación. En Brasil finalizó quinto; mientras que en Tailandia no logró puntuar tras una fuerte caída.

1) Manuel González (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP): 39.5 Pts

2) Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2): 36

3) Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team): 33

4) Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team): 32

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7) David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team): 24

La cuarta parada del campeonato se estará disputando entre el 24 y 26 de abril en España, en el Gran Premio de Estrella de Galicia.