Malas noticias para David Alonso: Fue penalizado y perdió la Pole Position en Austin

La imagen que usó el Aspar Team sobre la sanción que recibió David Alonso / Twitter: @AsparTeam.

Malas noticias para el piloto colombiano David Alonso, quien este domingo había ganado su primera Pole Position desde que se encuentra en la categoría de Moto2. El corredor de 19 años había sido el más rápido en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos.

Alonso había logrado la Pole con un tiempo de 2:05.203 en el circuito Red Bull Grand Prix, imponiéndose al estadounidense Joe Roberts y al checo Filip Salac, segundo y tercero, respectivamente.

Sin embargo, horas después de su victoria, la organización de la MotoGP anunció la descalificación del piloto colombiano, debido a un inconveniente en uno de sus neumáticos, anulando sus tiempos en la Q2 y retrocediéndolo 17 casillas.

“David Alonso saldrá 17º en la parrilla de salida para la carrera de mañana #Moto2, después de que todos sus tiempos de vuelta de la Q2 fueran anulados por una infracción de presión de neumáticos“, informó MotoGP en su cuenta de Twitter.

El Aspar Team, su escudería, tomó de manera jocosa lo sucedido e informó de la infracción: “Todavía tendremos que esperar a que llegue la primera pole position. David Alonso estaba usando un neumático trasero. La presión era ligeramente inferior a la indicada por el proveedor de neumáticos para la #USGP . Sus vueltas de Q2 en las que la presión no cumplía con los requisitos han sido anuladas".

En la información, el equipo editó la foto de la celebración agregándole un número 7, para indicar el puesto que tomará el colombiano durante la grilla de partida.

La Pole Position de David Alonso en el Gran Premio de Austin era histórica para el país, puesto que se trataba del primer colombiano en conseguirlo en la segunda máxima categoría del motociclismo.