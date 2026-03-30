El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nuncio apostólico en Colombia, nuevo sustituto para asuntos de la Secretaría de Estado del Vaticano

Este lunes, 30 de marzo, el director de 6AM W, de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló que arzobispo italiano Paolo Rudelli, quien hasta ahora se desempeñaba como nuncio apostólico en Colombia, es el nuevo sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Lea más: El papa en el Domingo de Ramos: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!"

Según mencionó, Rudelli llegaría a relevar al venezolano Edgar Peña, quien ha sido destinado a la Nunciatura Apostólica en Italia y San Marino, una sede de gran peso político y eclesial.

Cabe recordar que ese cargo que ocuparía ahora Rudelli es uno de los de más peso estratégico en la Santa Sede.

Ahora, se trata del primer cambio de relevancia en la cúpula jerárquica del Vaticano que acomete el papa León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, ya que el “sustituto” (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia romana, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

¿Quién es Paolo Rudelli?

Según relata la web de la Nunciatura, “Rudelli nació el 16 de julio de 1970, en Gazzania, Italia u fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la Diócesis de Bérgamo”.

También es doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana y “entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2001, y, sucesivamente”.

Lea también: El vaticano pide el fin de la guerra y que se pueda celebrar la Semana Santa en Jerusalén

Durante el papado del papa Francisco, Rudelli, el 19 de julio de 2023, fue nombrado como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia.

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:42 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: