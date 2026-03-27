Cerró el escrutinio en Bogotá: Así quedaron las curules en la Cámara

Por falta de tiempos fueron archivados los proyectos de reducción de salario a congresistas, matrícula cero, derogatoria a la JEP y reducción del Congreso / Camara de Representantes ( Colprensa )

Finalizó el proceso de escrutinios para la Cámara de Representantes por Bogotá, y ya se definió la distribución de las 18 curules para esta circunscripción.

Igualmente, concluyó la disputa entre el partido Mira y el Pacto Histórico. Es de recordar que hasta el último momento, el Mira intentó quedarse con una curul. Incluso, en medio de esa controversia, se registró el robo de dos computadores.

No obstante, eso no incidió en el resultado, ni tampoco en la errónea manipulación del material electoral. Y la colectividad no logró obtener el escaño.

De otro lado, la polémica está en el Centro Democrático, porque según los resultados del preconteo, el candidato Josías Fiesco figuraba inicialmente en el quinto lugar

Sin embargo, tras el cierre de los escrutinios de hoy, aparecieron nuevos votos que modificaron el orden de la lista.

Con este ajuste, Fiesco quedó por fuera de la Cámara, e ingresaron Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo, quienes finalmente ocuparon las últimas posiciones asignadas al partido en Bogotá.

Así las cosas, la composición final de la Cámara por Bogotá quedó de la siguiente manera:

Pacto Histórico (8): María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landínez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra.

Centro Democrático (6): Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Mosquera, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Alianza Verde (2): Catherine Juvinao y Mauricio Toro

Salvación Nacional (1): Carol Stefanny

Borda

Partido Liberal (1): Bleidy del Carmen Pérez