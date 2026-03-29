¿Cuál es la historia detrás de los huevos de Pascua en Semana Santa? Así nació la tradición

Alrededor del planeta Tierra son muchos los países en donde, debido a la religión que profesan, se suele celebrar la Semana Santa, un periodo de tiempo en donde se conmemora la muerte de Jesucristo y su celebra su posterior resurrección.

En estas fechas, que en Colombia iniciará desde este domingo, 29 de marzo, e irá hasta el domingo, 5 de abril, los creyentes usan los días para orar y reflexionar acorde a lo que aconteció históricamente por ese tiempo.

Es así como cada día cuenta con su determinada historia, y es así como, también, durante esta semana se han arraigado una serie de tradiciones. Siendo uno de estos los famosos, y mundialmente conocidos, huevos de Pascua.

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Por ello, en Caracol Radio le contamos la historia de esta tradición y en qué momento de la Semana Santa se da.

¿Qué es la Pascua en Semana Santa?

Pues bien, lo primero que hay que saber es que los huevos y la tradición que los envuelve va relacionada con la Pascua, una de las celebraciones de la Semana Santa.

Como se mencionó anteriormente, cada día de esta semana carga su peso histórico, aunque unos más que otros: Durante la fecha encontramos momentos como la última cena, la traición de Judas a Jesucristo, la muerte de Jesús, y cómo no, su resurrección.

Es allí en donde radica la importancia de considerar que el día más importante de la Semana Santa es el domingo de Resurrección, también conocido, como domingo de Pascua.

“El Domingo de Pascua es el día en que, según la religión católica, Jesucristo resucitó de entre los muertos tres días después de su crucifixión ordenada por Poncio Pilato, un magistrado de Judea en el antiguo Imperio Romano”, explica en su página web la reconocida revista National Geographic.

Y agregan: “La Pascua cristiana o Domingo de Resurrección también marca el final de la de la Cuaresma, un periodo de 40 días de penitencia, ayuno y reflexión que se inicia el Miércoles de Ceniza, que a su vez marca el final del Carnaval“.

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Entonces, ¿de dónde nace la tradición de los huevos de Pascua? ¿Tienen relación con la resurrección de Jesús?

La realidad es que sí, pero no tiene relación. Aunque se crea reciente, esta tradición tiene más de 2.000 años arraigada en rituales y costumbres, unos religiosos, pero otros considerados paganos.

Lo anterior porque diferentes culturas hallaron su forma de conmemorar todo lo que Jesucristo vivió en esa semana: desde su entrada en Jerusalén, su crucifixión y muerte, y su resurrección.

NatGeo explica que “a lo largo de los años, la Pascua se ha fusionado con las celebraciones paganas de primavera. Las tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua, un símbolo popular de la primavera (en el hemisferio norte) que lleva huevos que simbolizan la nueva vida".

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“La recolección de huevos de Pascua, la decoración de los mismos y el consumo de dulces son una parte importante de la fiesta moderna de Pascua que se celebra en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido”, agregan.

Lo que quiere decir que esta costumbre no sería tan Suramericana, a pesar de algunas personas sí la hacen.

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