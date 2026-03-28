Semana Santa en Cali 2026: horarios en cerros, eventos, cierres y medidas de seguridad

Cali se alista para una de las temporadas con mayor movimiento del año: la Semana Santa 2026, que llegará con una agenda de actividades religiosas, culturales y turísticas, junto a un amplio dispositivo de seguridad y control en puntos clave de la ciudad.

Uno de los focos principales serán los cerros tutelares como Tres Cruces, Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas, que tendrán acceso regulado entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m. para controlar la afluencia de visitantes. En el caso de Tres Cruces, el ingreso será exclusivo por el sector de Chipichape, con monitoreo permanente.

Durante los días de mayor afluencia, como Jueves y Viernes Santo, se activarán medidas especiales como el Puesto de Mando Unificado (PMU) y operativos de organismos de socorro. Las autoridades recomiendan no llevar mascotas, los menores deben portar identificación y seguir las indicaciones en los recorridos.

En materia de seguridad, más de 7 mil uniformados estarán desplegados en iglesias, cerros, zonas turísticas y el centro de la ciudad. El operativo incluye vigilancia con más de 2 mil cámaras, patrullajes terrestres, apoyo aéreo y uso de drones.

En movilidad, más de 400 agentes regularán el tráfico, con controles de alcoholemia y planes éxodo y retorno. El pico y placa operará con normalidad lunes, martes y miércoles, se suspende jueves y viernes santo, y se reanuda el lunes 6 de abril.

La red hospitalaria estará en alerta amarilla, con protocolos activos para la atención de emergencias, mientras se intensifican los controles sanitarios en expendios de alimentos, plazas de mercado y supermercados.

Además, habrá vigilancia ambiental para evitar el tráfico ilegal de flora y fauna, especialmente de la palma de cera, y se promoverán alternativas como la entrega de plantas ornamentales durante el Domingo de Ramos.

En paralelo, la ciudad ofrecerá eventos culturales y turísticos, como el Festival de Música Clásica con más de 300 artistas y recorridos religiosos, además de experiencias innovadoras como video mapping en iglesias y sitios emblemáticos como San Antonio, La Merced y el Teatro Municipal.